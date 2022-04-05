Якутск, 5 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Активисты из отрядов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты боевого братства» Якутии выехали к городу Мариуполь для оказания помощи беженцам. В составе отряда есть специалисты, которые могут оказать медицинскую, психологическую и юридическую помощь, сообщило Yakutia-daily. ru.

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«Люди в Донбассе очень нуждаются в поддержке. Как активный гражданин и неравнодушный житель своей страны я не мог остаться в стороне. Это решение было непростым, но наша миссия — помочь людям и показать пример молодёжи. Надеюсь, что по нашим стопам в Донбасс отправятся и другие волонтёры», — сказал руководитель «Молодой гвардии» Якутии Василий Попов.

Ещё один доброволец из Якутии Василий Уаров считает, что в этот сложный период Россия как никогда нуждается в отважных поступках своих граждан, и в этом состоит долг каждого жителя страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовы разместить около 1500 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил глава региона Айсен Николаев. Пока в республику приехали 18 жителей ЛНР и ДНР.