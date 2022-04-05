Казань, , 08:40 — REGNUM В Татарии в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) за три месяца с укусами животных обратились 125 человек. Большинство пациентов пострадали от домашних питомцев, сообщает минздрав РТ.

Палата в детской больнице

В ДРКБ с 1 января с различными укусами обратились 125 детей. На домашних животных приходится 74 укуса, 45 человек пострадали на улице, еще шесть — прочие. Чаще всего на людей набрасываются собаки (82 случая), кошки (34 случая), на укусы хомячков и мышей приходится 9 случаев.

Врачи рекомендуют в случае укуса животным как можно скорее обработать рану и обратиться в медицинское учреждение.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2022 году объем выделенных средств на отлов и содержание бездомных животных увеличен до 69,3 млн рублей с учетом необходимости содержания агрессивных собак. Для бездомных животных в республике работает 19 приютов, из них 17 частных и два муниципальных.

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