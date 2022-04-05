Камень-на-Оби, Алтайский край, , 08:36 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Камень-на-Оби 17 и 16 лет, обвинённых в угоне автомобилей. Подробности 5 апреля сообщает территориальное СУ СК РФ.

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По версии следствия, в ночное время в октябре 2021 года двое парней увидели на территории одного из промышленных предприятий автомобиль УАЗ 220 695. В связи с тем, что в автомобиле отсутствовала сигнализация, друзья решили покататься на нем. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они, открыв дверь, незаконно проникли в салон машины. Реализуя преступный умысел, молодые люди завели транспортное средство. В дальнейшем на угнанной машине они катались по территории Каменского района, а затем возвратили автомобиль на место.

В ходе расследования уголовного дела доказана причастность несовершеннолетних обвиняемых к угону еще одного транспортного средства.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали полностью. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств причастности юношей к неправомерному завладению транспортными средствами в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года в Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля такси.

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