Абакан, , 08:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 13 новых случаев COVID-19, выздоровели 74 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в региональном правительстве.

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С 1 января 2022 года в регионе подтверждено 33059 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за четыре дня – 0,6; за семь дней – 0,6.

На сегодняшний день амбулаторно лечатся 274 (-1) пациента, в стационаре – 147 (-15).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в регионе было подтверждено 28 случаев COVID-19, выздоровел один человек.

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