Челябинск, 5 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники полиции выдали документы эвакуированным из Донбасса гражданам для пребывания на территории России. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Так, беженцы получили свидетельства о предоставлении временного убежища, вид на жительство и разрешения на временное проживание. А в дальнейшем прибывшие смогут стать гражданами России в упрощённом порядке.

В частности, свидетельство о предоставлении временного убежища получила одна из жительниц Волновахи Донецкой Народной Республики. Женщина является ветераном труда и работала в сфере обслуживания населения.