Магадан, , 08:35 — REGNUM В Магаданской области семьи погибших в ходе специальной военной операции России на Украине военнослужащих получат дополнительные средства из регионального бюджета. Об этом 5 апреля сообщил сайт правительства региона.

Мэрия города Магадана Magadangorod.ru

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Семьям военнослужащих, погибшим в ходе спецоперации на Украине, из бюджета Колымы выплатят дополнительно по 3 млн рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину.