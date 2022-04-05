Москва, , 08:34 — REGNUM В апреле в столице России наиболее высокооплачиваемыми профессиями стали специалист агентства недвижимости, монтажник кондиционеров и разработчик мобильных приложений. Соответствующий рейтинг 4 апреля составил сервис «Работа. ру».

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Одна из самых высоких зарплат (до 550 тыс. рублей) предлагается на должности ведущего специалиста по работе с клиентами в агентстве недвижимости, при этом соискателю будет необходимо пройти тест на предрасположенность к профессии.

Также монтажнику кондиционеров, которому нужно иметь профессиональный инструмент, предлагается зарплата до 350 тыс. рублей, на эту должность требуются ответственные, пунктуальные и исполнительные люди.

Кроме того, в «Сберстраховании» предлагают зарплату до 330 тыс. рублей разработчику Android (Kotlin/Java), которому нужно будет заниматься развитием мобильное приложение компании для Android, взаимодействовать с другими членами команды, а также активно участвовать в принятии продуктовых и технических решений.

Помимо этого, зарплата до 300 тыс. рублей предлагается помощнику руководителя в крупной холдинговой компании, которому нужно будет взять на себя административную поддержку начальника, управление рабочим графиком и др.

Также зарплата в размере до 250 тыс. рублей предлагается разработчику 1С-Битрикс в «Сберлизинг», няне-гувернантке, коммерческому директору компании по продаже профессиональной косметики и прорабу отделочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что введенные Западом санкции поставили в затруднительное положение часть сотрудников аэропортов Шереметьево и Домодедово.

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