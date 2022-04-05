Кызыл, , 08:32 — REGNUM В Туве за получение взятки перед судом предстанет бывший замначальника следственного управления МВД республики. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Бывший заместитель начальника СУ МВД Тувы Цитата из видео СУ СКР по Туве

По данным ведомства, с января по март 2021 года обвиняемая получила крупную сумму денег, за которые она помогала взяткодателю в трудоустройстве. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и МВД. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

«По материалам оперативно-разыскной деятельности в отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве», — добавили в управлении.