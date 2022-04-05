Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве за январь–февраль 2022 года производство лекарственных препаратов увеличилось на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Лекарства (сс) TheDigitalArtist

В настоящее время в столице работает 84 предприятия фармацевтической отрасли, из них 23 крупных. На предприятиях трудятся более 14,8 тыс. человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств и наращивают выпуск продукции

Всем фармацевтическим предприятиям в Москве доступны меры поддержки, принятые из-за санкций. В частности, был введен мораторий на повышение арендных ставок на землю и нежилую недвижимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в технополисе «Москва» на площадке в Печатниках запустят производство 20 жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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