Кудымкар, Пермский край, , 08:30 — REGNUM В Пермском крае местную жительницу привлекли к административной ответственности за дискредитацию Российских Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Штраф Uriston.com

По данным ведомства, в Кудымкаре в марте на стенах домов и входных дверях подъездов правоохранители обнаружили надписи с негативным содержанием. В ходе проверки установили личность женщины – автора надписей.

В отношении злоумышленницы составили два административных протокола по части 1 статьи 20. 3. 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Кудымкарский городской суд рассмотрел дело по одному факту. Пермячка оштрафована на 15 тыс. рублей.