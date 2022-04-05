Хартум, , 08:29 — REGNUM Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти для клиентов во всех регионах, сообщает Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что повышение цен коснулось всех сортов нефти, которые будут поставлены на азиатский и американский рынки в мае.

В частности, цена на сорт Arab Light для азиатских стран увеличится на $4,4 по сравнению с актуальными ценами на поставки в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ОПЕК+ договорились восстановить добычу нефти в мае 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки. Такое решение было принято в ходе десятой министерской конференции ОПЕК+ 31 марта.

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