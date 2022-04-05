Хартум, 5 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти для клиентов во всех регионах, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что повышение цен коснулось всех сортов нефти, которые будут поставлены на азиатский и американский рынки в мае.

В частности, цена на сорт Arab Light для азиатских стран увеличится на $4,4 по сравнению с актуальными ценами на поставки в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ОПЕК+ договорились восстановить добычу нефти в мае 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки. Такое решение было принято в ходе десятой министерской конференции ОПЕК+ 31 марта.

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