Ташкент, 5 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот прокомментировал журналистам состояние сферы безопасности дорожного движения в Ташкенте и затронул вопрос культуры вождения. Об этом 5 апреля сообщает Газета.уз.

Dilshod Akbarov Ташкент

По словам посла, ему не нравится водить автомобиль в Узбекистане, ситуация на дорогах опасная, а для улучшения ситуации в этой сфере необходимо правильно проектировать улицы.

«Много что можно сделать: дизайн улиц — как вариант. Ни в одной другой стране мира мне не попадались развороты посреди двустороннего движения, что довольно страшно. Ну это по части городского планирования. Есть способы планировать дороги так, чтобы не приходилось останавливаться посреди оживленной полосы загруженной дороги, чтобы развернуться», — сказал Тим Торлот.

Посол также указал на важность контроля соблюдения ограничений скорости и подготовки водителей.

«Вы видите много милиции на улицах, но я не замечаю, что ограничения скорости соблюдаются. Люди водят очень быстро и, кажется, без санкций. Опять-таки, это опасное вождение, не только быстрое, а сам стиль вождения. Это тоже можно исправить», — отметил посол.

По словам дипломата, в Лондоне очень большую роль в городском планировании, обеспечении безопасности улиц и решении других общественных вопросов играет гражданское общество.

«60 лет назад уже была организация, которая работала по предотвращению аварий. Они принимали конкретные меры, например, у школ, где школьники выходили из здания, принимали разные меры по замедлению движения, размещали светофоры, чтобы дети могли переходить улицы в безопасных местах в учебное время. Прикладные меры, которые могли вводиться местными органами управления и полицией. Но они также обеспечивали надлежащее применение. И гражданское общество играет очень важную роль в этом», — подчеркнул посол.

Недоволен дорожным движением в столице Узбекистана не только посол Великобритании. Ранее временный поверенный в делах посольства Франции в Узбекистане Брис Рокфёй рассказывал, что водить автомобиль в Ташкенте ему страшно, «потому что вообще нет правил».