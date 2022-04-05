Осло, , 08:22 — REGNUM Сомнения в правильности отстранения российского гроссмейстера Сергея Карякина от международных турниров высказал чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен. Об этом 5 апреля пишет газета VG.

Сергей Карякин и Магнус Карлсен Ruchess.ru

«Я, конечно, ни в чем не согласен с позицией Карякина, но правильно ли исключать людей за мнение, которые нам не нравятся? Я не уверен», — сказал Карлсен.

По его мнению, сложно дать чёткую оценку этой ситуации, поскольку она совершенно новая.

Он добавил, что, отстраняя Карякина, Международная шахматная федерация (FIDE) создаёт прецедент.

По словам Карлсена, Карякин всегда был последователен в своих политических взглядах и, встречая сопротивление, будет отстаивает своё мнение ещё сильнее. При этом он сказал, что не уверен, что Карякин сможет вернуться к международным выступлениям.

Напомним, 27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России по денацификации Украины. 21 марта FIDE отстранила его от соревнований на полгода, из-за чего российский гроссмейстер может пропустить турнир претендентов, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году.

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