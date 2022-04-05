Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Свердловской области директор коммерческой организации выплатит почти 5 млн рублей из-за уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Суд установил, что мужчина ввез в Россию медицинское оборудование. Однако в Кольцовскую таможню директор предоставил недостоверные сведения о грузе. Это позволило ему уклониться от уплаты таможенных пошлин. Ущерб государству составил 4,9 млн рублей.

Судебный иск Уральской транспортной прокуратуры был удовлетворен. Уралец выплатит сумму ущерба, причиненного государству.