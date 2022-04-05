Цхинвал, , 08:22 — REGNUM Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические действия, которые позволят республике войти в состав России. Об этом заявил президент страны Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

По его словам, сейчас Южная Осетия проводит консультации с Россией, далее будут предприняты юридические шаги, которые позволят республике войти в состав РФ. Бибилов уточнил, что референдум по данному вопросу может состояться после 10 апреля.

Глава Южной Осетии уверен, что большинство граждан его страны поддержат в ходе референдума решение о вхождение в состав Российской Федерации.