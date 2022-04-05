Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Четверо жителей Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в краже табачной продукции на 5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Суд

Правоохранители установили, что с марта 2019 по февраль 2021 года группа уральцев проникала в помещения сетевых магазинов в Белоярском, Сысертском и Каменском районов Свердловской области. Там мужчины похищали табачные изделия и увозили ее на уже ожидающей машине.

Свердловчанам удалось похитить товар на сумму около 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для принятия обоснованного процессуального решения.