Селенгинский район, Бурятия, , 08:20 — REGNUM В управлении ГИБДД по Бурятии раскрыли подробности страшного ДТП, в котором погибли две женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, авария произошла 4 апреля около 06:45 утра по местному времени.

ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

28-летняя водитель автомобиля Honda CR-V, следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ, не справилась с управлением и в 5 км от села Жаргаланта съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП сама водитель и 39-летняя пассажир транспортного средства от полученных травм скончались на месте ДТП. Обе не были пристегнуты ремнями безопасности», — отметили в управлении.

Ещё один пассажир — мужчина 1991 года рождения получил незначительные травмы и после осмотра медиками был отпущен домой. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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