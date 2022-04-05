Донецк, , 08:19 — REGNUM Три населенных пункта Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись утром 5 апреля обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 5 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что в 07:15 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел Зайцево со стороны ВСУ и в ходе него по населенному пункту было выпущено 10 гранат из АГС, а также было применено стрелковое оружие.

Также в 07:25 украинские боевики обстреляли Новомихайловку и Авдеевку, выпустив 14 снарядов калибра 122 мм и 10 снарядов калибра 122 мм по каждому из указанных населенных пунктов соотвественно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские каратели девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

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