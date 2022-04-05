Бийск, Алтайский край, , 08:19 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Бийского района, который детом 2021 года похитил 12-летнюю девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. Подробности 5 апреля сообщает территориальное СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Похищение Meelimello

По данным следствия, всё началось днем 31 июля в одном из сел Бийского района: с силой толкнув ребенка, мужчина связал ему руки и ноги, а затем надел на мешок. Злоумышленник погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома, где удерживал, в том числе, пристегнув цепью. С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый привез на берег реки вещи потерпевшей и мобильный телефон, сымитировав ее утопление. Несколько дней он удерживал девочку в подвале, угрожая убить.

Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, похититель отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней правоохранительные органы разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю территориального следственного органа лично возглавить работу по розыску мужчины. Также он потребовал доложить о проведённых следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.

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