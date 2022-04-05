Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге продолжают бороться с незаконной установкой киосков на улицах города. В 2022 году снесено 32 нестационарных торговых объекта. Еще 17 находятся в процессе оформления документов. Об этом сообщили в мэрии.

Демонтаж незаконных киосков

Пресс-служба горадминистрации Тюмени

По информации Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, в столице Урала в 2022 году выявили 52 незаконных киоска. Из них 17 демонтировали добровольно, а 15 в принудительном порядке.

Отметим, в Екатеринбурге в схему нестационарных торговых точек входит 2149 мест, из которых 228 — сезонные. Объекты, расположенные вне утвержденной схемы размещения являются незаконными. Кроме того, основанием для их демонтажа является отсутствие разрешительной документации и договора размещения объекта.