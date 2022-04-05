Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 4 апреля нефть марки Brent подорожала на 3,47%, до $107,99 за баррель, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти randomix

Нефтяной рынок получил поддержку из-за паузы в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, а также усиления санкций против России и ожиданий нарушения поставок нефти из страны.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае. Власти продолжают бороться с COVID-19. Есть вероятность отмены ограничительных мер к концу недели, что позитивно для нефтяного рынка.

Сдерживающим фактором роста цен на нефть остается распечатывание стратегических резервов в США.

Сегодня, 5 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $108,70 за баррель. Цена остаётся торговаться выше $100 за баррель.

Восходящий тренд остается в силе. К концу дня ожидается умеренное восстановление цены до $112,50.

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