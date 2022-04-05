Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. На Среднем Урале могут приостановить штрафные санкции для сельхозпроизводителей, которые не показали необходимые результате для получения субсидий. С соответствующим предложением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики по региону.

Admoblkaluga.ru Аграрии

Из-за засухи и эпидемических ограничений не все местные сельхозпроизводители смогли достичь показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий. В связи с этим, Куйвашев предложил заморозить штрафные санкции. В таком случае аграрии смогут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета даже при снижении показателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Свердловская область получила 170 млн рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей.