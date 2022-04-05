Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Вашингтон должен прекратить накачивать Киев оружием, поскольку это провоцирует новые жертвы. С таким призывом к властям США обратилось посольство России в Вашингтоне.

Запад

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Дипломаты в телеграм-канале обратили внимание на высказывания старшего заместителя американского государственного секретаря Бонни Дженкинс касательно угрозы от неразорвавшихся боеприпасов, якобы брошенных военными ВС России на Украине. Однако, как указали в дипмисии, подобные обвинения выглядят абсурдно «на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США», в том числе ПЗРК и ПТРК, которые «ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями».

Также отмечается, что не меньшую озабоченность у российской стороны вызывает решение властей Украины раздать «полученное от американцев оружие пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам». В посольстве подчеркнули, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

«Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют всё новые и новые жертвы», — заявили российские дипломаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличения поставок вооружений Киеву. Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо 30 членов Конгресса США заявил, что в частности законодатели требуют, чтобы Белый дом передал Украине истребители, зенитные и противокорабельные ракеты — всё то, что указано в списке желаемых вооружений, которые предоставил Вашингтону Киев.

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