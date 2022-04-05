Вашингтон, , 08:17 — REGNUM США не могут подтвердить достоверность утверждения властей Украины о том, что Грузия помогает России обходить западные санкции. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 5 апреля заявил на регулярном брифинге для журналистов.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Нед Прайс «Я не в состоянии подтвердить упомянутое вами утверждение или комментировать его».

Обвинения в адрес Грузии «в помощи России» ранее озвучили представители Главного управления разведки министерства обороны Украины и вице-премьер Ирина Верещук.

Напомним, грузинское правительство, несмотря на сильнейшее давление оппозиции, отказывается вводить антироссийские санкции. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский распорядился отозвать из Грузии украинского посла.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Грузии выступило с заявлением, в котором категорически отрицает обвинения официального Киева в нелегальной торговле санкционными товарами с Россией.

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