Ульяновск, , 08:15 — REGNUM В Димитровграде осуждён строитель из Чувашии, которого признали виновным в убийстве коллеги. Преступление было совершено в гостинице, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 52-летний житель Чувашии. Следствием установлено, что ночью 1 ноября 2021 года в одной из гостиниц Димитровграда он поссорился с 32-летним знакомым, ударив его ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным: пострадавший скончался на месте преступления.

Обвиняемого арестовали. В следственном управлении отмечают, что проживал в Чувашии, а в Димитровград приехал в командировку вместе с потерпевшим — своим коллегой-строителем.

Суд признал жителя Чувашии виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 1 млн рублей матери погибшего. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске ушло в суд уголовное дело об убийстве в кафе, фигурантом которого стал иностранец. Жертвой стал коллега обвиняемого.

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