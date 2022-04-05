Уфа, , 08:17 — REGNUM Более 100 человек эвакуировали из жилых домов из-за подтопления населенного пункта в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Паводок Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Сообщается, что из-за крутого разворота русла реки до 110 градусов произошло образование заторных явлений на р. Инзер севернее населенного пункта Габдюково. В результате уровень реки повысился до 475 см. При этом есть тенденция подвижки затора и быстрого снижения уровня воды. По состоянию на 08:30 часов уровень воды составляет 271 см.

Сообщается, что в результате подтопило 45 частных жилых домов и 90 приусадебных участков. Всего в этом селе 168 жилых домов, в которых проживают 549 человек, в том числе 87 детей.

Отмечается, что было эвакуировано 103 жителя, в том числе 18 детей. В с. Габдюково спасатели развернули пункт временного размещения на базе школы. В нем сейчас находятся десять человек, в том числе один ребенок. Домашний скот был выведен в безопасную зону.

К счастью никто не погиб и не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 апреля спасатели Башкирии получили 45 сообщений о подтоплениях придомовых территорий и участков дорог.

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