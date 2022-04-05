Нижний Тагил, Свердловская область, 5 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Малоимущей семье из Нижнего Тагила Свердловской области предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве по региону.

(сс) Rowan Peter Квартиры

В ходе проверочных мероприятий прокуратура установила, что администрация Нижнего Тагила поставила на учет в качестве малоимущих семью из пяти человек. В том числе шестнадцатилетнего ребенка-инвалида, который имеет право на получение жилья вне очереди. Однако квартиру семье администрация не предоставила.

Свердловский областной суд рассмотрел иск прокурора и обязал нижнетагильскую администрацию предоставить семье жилье по договору социального найма. Уральцы уже получили ключи от квартиры.