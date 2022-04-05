Благовещенск, 5 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Подъёмные выплаты молодым специалистам в сфере сельского хозяйства увеличены более, чем в пять раз. Максимальная сумма, предназначенная для аграриев, которые изъявили желание работать на селе, составит 800 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе правительства региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Аграрии вышли на поля

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«Один из критериев для назначения суммы единовременной выплаты — климатическая зона, в которой будет трудиться молодой специалист. Исходя из этого: первая группа (южная) — 400 тысяч рублей, вторая группа (центральная) — 600 тысяч рублей, третья группа (северная) — 800 тысяч рублей», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В правительстве региона надеются, что такая мера позволит увеличить количество специалистов, которые будут работать в сельской местности. На селе для таких работников открыты более 400 вакансий. Сельхозкомпании ждут агрономов, механиков, зоотехников, ветврачей. Самые востребованные профессии: механизатор, тракторист-машинист и водитель, рассказал министр сельского хозяйства региона Олег Турков.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственную безопасность Амурской области намерены обеспечивать с помощью финансовых вливаний, заявлял ранее Олег Турков. Производители продуктов питания смогут получить льготные кредиты, на обеспечение недорогих заёмных средств будут выделяться бюджетные субсидии.