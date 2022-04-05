Москва, 5 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо убрать из стран Европы своё ядерное оружие, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По его словам, на территории отдельных стран Европы сохраняется нестратегическое ядерное оружие США.

«Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя», — цитирует его ТАСС.

Полянский добавил, что необходимо ликвидировать инфраструктуру для размещения ядерного оружия в европейских странах.