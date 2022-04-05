Москва, 5 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. По итогам дня 4 апреля рубль показал разнонаправленное движение к доллару и евро. заявил корреспондентуИА REGNUM финансовый аналитик BitRiverВладислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Пара доллар/рубль повысилась на 0,06%, до 84,00 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,35%, до 92,66 руб.

Торги по рублевым парам проходили в ограниченных диапазонах. Резких движений на внутреннем валютном рынке не наблюдалось.

Участники рынка продолжают находиться в ожидании информации относительно антироссийских санкций и российско-украинских переговоров.

Штаты постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ. Европа продолжает обсуждать эмбарго на импорт энергоносителей. Германия и Франция приняли решение о высылке нескольких десятков российских дипломатов.

За счет принятых ранее ограничительных мер ЦБ РФ волатильность рублевых пар заметно снизилась.

В связи с этим курс доллара сохранит движение в диапазоне 80,00−86,50 руб., курс евро в диапазоне 88−95 руб. Геополитический фактор остается главным источником неопределенности.

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