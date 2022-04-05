Луганск, , 08:12 — REGNUM За прошедшие сутки украинские каратели девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Со стороны украинских войск за последние 24 часа было произведено девять обстрелов пяти населённых пунктов на территории ЛНР. Огонь велся по населённым пунктам Первомайск, Кировск, Донецкий, Калиново, Березовское.

В результате обстрела ранение получила жительница Первомайска. В этом же населённом пункте был разрушен один жилой дом, повреждены восемь жилых домов и три хозпостройки. Также повреждения получили два жилых дома в Кировске и один дом в поселке Донецкий. В селе Березовское при обстреле были повреждены линия электропередачи и подстанция «Михайловка-Петродонецкая №1», без электроснабжения остаются 1 202 абонента в поселках Голубовское и Донецкий.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими боевиками нескольких населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.

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