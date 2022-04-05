Донецк, , 08:10 — REGNUM Утром 5 апреля киевские боевики произвели обстрел Донецка из минометов. Об этом 5 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:00 (совпадает с мск) и в ходе него по Петровскому району города было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали несколько населённых пунктов.

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