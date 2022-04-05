Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии число выздоровевших после COVID-19 за весь период пандемии достигло 130 014 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки излечились 865 пациентов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего к настоящему времени подтверждено 134 776 случаев инфицирования коронавирусом, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 65 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2971 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет – 0 чел.)», — отметили в оперштабе.