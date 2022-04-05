Сеул, 5 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Цены на импортную сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию в Южной Корее увеличились за год более чем 30%, сообщается на сайте Корейского института содействия статистике торговли.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

Так, в феврале индекс импортных цен на указанные виды продовольственных товаров достиг 112,6, что на 31,7% больше, чем было зафиксировано годом ранее. Показатель отсчитывается от уровня 100, который был установлен в 2015 году.

Отмечается, что стоимость сельскохозяйственной продукции, поставляемой в Южную Корею из-за рубежа, растет в годовом исчислении уже третий месяц подряд. В декабре 2021 года, а также в январе и в феврале 2022 года был зафиксирован скачок цен на уровне 33,3%, 33,5%, 31,5% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский портал stolitsa. ee, со ссылкой на предварительные сведения Статистического управления ЕС, распространил информацию о том, что потребительские цены в еврозоне в марте 2022 года выросли на 7,5% в годовом выражении.