Донецк, , 08:06 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали несколько населённых пунктов. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В 7:15 с украинских позиций в Зайцево (северное) был открыт огонь по Зайцево (южное). Выпущено десять гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.

В 7:25 из Новомихайловки обстрелян Петровский район Донецка, выпущено 14 снарядов калибром 122 мм. Одновременно из Авдеевки был открыт огонь по Пантелеймоновке — выпущено десять снарядов с тем же калибром.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка из миномёта.