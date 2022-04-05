Горно-Алтайск, 5 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое. По словам главы региона Олега Хорохордина, эпидситуация стабилизируется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с этим оперштаб принял решение о снятии запрета на проведение массовых мероприятий.

«Тем не менее определенные ограничения сохраняются. В частности, продолжает действовать обязательный масочный режим», — добавил глава.