Джакарта, , 07:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на севере Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение потрясло Западную Хальмахеру 5 апреля в 08:44 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км от запада Хальмахеры. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.