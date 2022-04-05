Джакарта, 5 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на севере Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение потрясло Западную Хальмахеру 5 апреля в 08:44 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км от запада Хальмахеры. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.