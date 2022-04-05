Чебоксары, 5 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В столице Чувашии уроки будут начинаться не с проверки домашних заданий, а с исполнения гимна России. Об этом сообщает управление образования администрации Чебоксар.

Дарья Драй ИА REGNUM Партитура Государственного Гимна РФ

В мэрии заявили о старте с 5 апреля муниципального проекта «Родина у нас одна», цель которого — «гражданско-патриотическое воспитание, формирование у подрастающего поколения активной гражданской и жизненной позиции».

«5 апреля чебоксарские школьники начнут свой день с исполнения гимна Российской Федерации», — говорят в администрации.

Начальник управления образования столичной администрации Елена Сахарова поясняет, что «дети должны знать гимн своей страны и быть патриотами своей Родины».

Отметим, что ранее во всех школах Чебоксар по инициативе минобразования стартовали «информационные пятиминутки» для учащихся 7−11-х классов. Первая тема была посвящена историческим событиям: «Слава России. История говорит».

«Подобные пятиминутки будут проводиться еженедельно с акцентом на актуальные события современности (политические, культурные, социальные и др.) с просмотром видеозаписей и анализом событий», — поясняют чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в школах города будут проводиться еженедельные линейки с поднятием флагов и исполнением гимнов.

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