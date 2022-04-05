Астрахань, 5 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В арбитраж Астраханской области от одной из старейших птицефабрик региона поступил многомиллионный иск, в котором предприятие требует от министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области компенсировать изъятых животных и продукты животноводства. Исковое заявление было оставлено без движения до 20 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Птичий грипп

Иск от ООО «Птицефабрика «Владимировская» подан в конце марта 2022 года. Речь идёт «о взыскании стоимости изъятых животных и продуктов животноводства в размере47015307 рублей 65 копеек». Прочие детали пока не сообщались. Известно, что истец попросил об отсрочке уплаты госпошлины.

В ЕГРЮЛ ООО «Птицефабрика «Владимировская» зарегистрировано в 2009 году, но, по данным с сайта компании, ведёт историю с 1971 года. В активе птицефабрики — 12 птичников, кормоцех, зернохранилище и яйцесклад. На фабрике трудятся почти 190 человек. Владелец — Александр Топилин.

Напомним, в 2020 году на предприятии в Ахтубинском районе был обнаружен птичий грипп и из-за этого было уничтожено поголовье птицы.