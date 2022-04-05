Березники, Пермский край, , 07:56 — REGNUM В Березниках Пермского края в жилом многоэтажном доме произошло обрушение. Упали козырьки двух подъездов. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Березники» в соцсети «В Контакте».

Подъезд дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент случился в многоэтажке по ул. 30 лет Победы, 35. Сначала обвалился козырек одного подъезда, позже (минут через 40) – еще одного. При этом упавшая бетонная конструкция заблокировала входную дверь. Попасть в подъезд или выйти из него не представлялось возможным.

Жительница дома сообщила, что после телефонного звонка коммунальщикам на место ЧП оперативно прибыли специалисты, в том числе руководитель управляющей компании. В настоящее время завалы ликвидированы.

Пользователи соцсети обсуждают в целом ситуацию в сфере ЖКХ города, характеризуя ее как аварийную.