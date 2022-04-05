Ленский район, 5 апреля 2022, 07:59 — REGNUM Запретили движение всех видов транспорта по зимней дороге через реку Нюя в Ленском районе Якутии. Закрытие пути ускорил выход талых вод на проезжую часть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в оперативном штабе региона.
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На остальных зимниках с 4 апреля начато поэтапное снижение грузоподъёмности. Водителей просят строго соблюдать рекомендации.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 марта планы по завозу грузов по зимникам в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии был выполнен на 87%. Доставлены более 707 тыс. тонн топлива и продуктов питания.