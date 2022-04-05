Ленский район, Якутия, 5 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Запретили движение всех видов транспорта по зимней дороге через реку Нюя в Ленском районе Якутии. Закрытие пути ускорил выход талых вод на проезжую часть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в оперативном штабе региона.

Зимник

Читайте также: Якутия ещё не выполнила план завоза грузов по зимникам

На остальных зимниках с 4 апреля начато поэтапное снижение грузоподъёмности. Водителей просят строго соблюдать рекомендации.

«На сегодняшний день снижение грузоподъёмности на автодорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» не ожидается до 4 апреля. Хочу подчеркнуть, что даты поэтапного снижения грузоподъёмности и закрытия автозимников будут корректироваться в зависимости от погодных условий», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 марта планы по завозу грузов по зимникам в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии был выполнен на 87%. Доставлены более 707 тыс. тонн топлива и продуктов питания.