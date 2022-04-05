Нур-Султан, 5 апреля 2022, 07:54 — REGNUM Правительство Казахстана понизило прогноз добычи нефти в 2022 году с планируемых ранее 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн. Об этом министр экономики Казахстана Алибек Куантыров 5 апреля заявил журналистам после заседания правительства, на котором был представлен прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022−2026 годы.
В 2021 году Казахстан добыл 85,9 млн тонн нефти. Ранее Минэнерго республики прогнозировало добыть в 2022 году 87,5 млн тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана значительно понизило прогноз роста ВВП страны в 2022 году — с ожидавшихся ранее 3,9% до 2,1%.
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