Астана, 5 апреля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Правительство Казахстана понизило прогноз добычи нефти в 2022 году с планируемых ранее 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн. Об этом министр экономики Казахстана Алибек Куантыров 5 апреля заявил журналистам после заседания правительства, на котором был представлен прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022−2026 годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В 2021 году Казахстан добыл 85,9 млн тонн нефти. Ранее Минэнерго республики прогнозировало добыть в 2022 году 87,5 млн тонн.

Алибек Куантыров «Мы увеличили прогноз цены на нефть с $60 до $90 за баррель в 2022 году. По добыче нефти (ожидается) небольшое снижение до 85,7 млн тонн, но идёт компенсация за счёт более высокой цены».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана значительно понизило прогноз роста ВВП страны в 2022 году — с ожидавшихся ранее 3,9% до 2,1%.