Петропавловск-Камчатский, 5 апреля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксировали сейсмологи в акватории Кроноцкого залива в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах к юго-востоку от Усть-Камчатска. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 30 километров. Отмечается, что жители Камчатки подземных толчков не ощутили. Также не фиксировалось обращений от жителей в экстренные службы региона. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля землетрясение магнитудой 4,3 произошло у филиппинского острова Минданао. Его очаг находился в 58 километрах от города Баябас на глубине 11 километров. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.