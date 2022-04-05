Артём, Приморский край, , 11:07 — REGNUM Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах России отремонтируют более 4,6 тыс. дорожных объектов, протяженностью более 15 тыс. км. Например, в Приморье отремонтируют более 100 километров дорог. Для выполнения данного объёма работ по обустройству автотранспортной инфраструктуры дорожные службы приступают к ремонтам раньше обычного, как только позволяют погодные условия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так к ремонту улицы Герцена приступили в Артеме. Дорожникам предстоит выполнить работы на семи объектах города общей протяженностью почти 5,5 км.

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На первом этапе дорожные службы перед основными работами по замене тротуаров и грунта ведут подготовительные работы. Далее начнётся ремонт проезжей части дороги на улице Герцена. Речь об участке протяженностью 430 метров от дома №1А по улице Кирова до пересечения с улицей Вокзальная.

«Очень важно, что несмотря на все трудности в экономике страны, нацпроекты продолжают реализовываться, что подтверждает стабильность, прочность экономической сферы. Задачи поставлены и они решаются.

Немаловажно также, что в ходе работ ремонтируют не только дорожное полотно, но и инженерные коммуникации, проходящие под землей. Во многих муниципалитетах уже приступили к дорожным работам по нацпроекту», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Волгоградской области построят и отремонтируют 450 км автодорог.