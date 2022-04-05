5 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Татьяна Иващенко, , 09:29 — REGNUM Пользователи соцсетей не перестают обсуждать всё новые заявления и инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

Уильям Чейз. Шут (фрагмет). 1875

4 апреля в видеообращении в своём телеграм-канале он заявил, что планирует выступить перед Советом Безопасности ООН. Заседание Совбеза ООН, посвящённое ситуации на Украине, намечено на 5 апреля.

Читайте также: Зеленский заявил о намерении выступить перед Советом Безопасности ООН

«Да как же надоел он уже выступать», — комментирует подписчик телеграм-канала, посвящённого спецоперации на Украине.

«Уже не знает, за какую соломинку ухватиться», — пишет Людмила Л.

«Даже интересно, как они будут изворачиваться. Наверное, России на заседании Совбеза выключат микрофон и расскажут о фейковой экспертизе», — рассуждает пользователь «Медведь».

Boreas предположил, что Зеленский на заседании выступит, сыграв на пианино: «Как обычно, без штанов».

Пианист Цитата из видео «Братья Цыцько — Игра без штанов Вечерний Квартал на Концерте Юрмалето от 24.09.2016» пользователя Студия Квартал 95 Online. youtube.com

Напомним, этот комментарий является отсылкой к актёрскому и юмористическому «прошлому» Зеленского. В одном из номеров в программе «95-й квартал» будущий президент Украины с коллегой изображали игру на пианино причинным местом.

Читайте также: Сеть: «Публичная пощёчина!» — Лавров в шутку назвал Зеленского «пианистом»

»Да он на рояле будет играть… Как привык… Именно это подразумевается, что выступит», — шутит Boreas.

«Может, на Евровидении выступит ещё?» — предлагает президенту Украины Nop N.

«Сыграет на пианино», — иронизирует Муся.

«Я лично скучаю по Зеленскому в роли комика, у него смешить людей хорошо выходит», — пишет Влад П.

«Выступит с цирковым номером?» — спрашивает пользователь Биотех.

«А он там нужен?» — задаётся вопросом Сергей П.

Наполеон Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Вот у него прям мировые гастроли! Никто и никогда столько не выступал — в КВН, в «95-м квартале», в парламентах, на «Грэмми», в ООН. Пусть выступит ещё на Олимпиаде и дайте уже ему медаль золотую», — предлагает Маша Д.

«Что-то он сильно заигрался. Не так ли?» — задаётся вопросом Ольга К.

«Мне вот кажется, он уже не осознаёт реальности. Ему кажется, что он в фильме снимается, вот сейчас слава, и весь мир про него говорит, поклоняются ему, он чувствует себя героем фильма», — рассуждает Asedim.

«Лапша будет раздаваться заранее в холле!» — подчеркнул Паша Р.