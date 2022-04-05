Татьяна Иващенко, 5 апреля 2022, 09:29 — REGNUM Пользователи соцсетей не перестают обсуждать всё новые заявления и инициативы президента Украины Владимира Зеленского.
4 апреля в видеообращении в своём телеграм-канале он заявил, что планирует выступить перед Советом Безопасности ООН. Заседание Совбеза ООН, посвящённое ситуации на Украине, намечено на 5 апреля.
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«Да как же надоел он уже выступать», — комментирует подписчик телеграм-канала, посвящённого спецоперации на Украине.
«Уже не знает, за какую соломинку ухватиться», — пишет Людмила Л.
«Даже интересно, как они будут изворачиваться. Наверное, России на заседании Совбеза выключат микрофон и расскажут о фейковой экспертизе», — рассуждает пользователь «Медведь».
Boreas предположил, что Зеленский на заседании выступит, сыграв на пианино: «Как обычно, без штанов».
Напомним, этот комментарий является отсылкой к актёрскому и юмористическому «прошлому» Зеленского. В одном из номеров в программе «95-й квартал» будущий президент Украины с коллегой изображали игру на пианино причинным местом.
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»Да он на рояле будет играть… Как привык… Именно это подразумевается, что выступит», — шутит Boreas.
«Может, на Евровидении выступит ещё?» — предлагает президенту Украины Nop N.
«Сыграет на пианино», — иронизирует Муся.
«Я лично скучаю по Зеленскому в роли комика, у него смешить людей хорошо выходит», — пишет Влад П.
«Выступит с цирковым номером?» — спрашивает пользователь Биотех.
«А он там нужен?» — задаётся вопросом Сергей П.
«Вот у него прям мировые гастроли! Никто и никогда столько не выступал — в КВН, в «95-м квартале», в парламентах, на «Грэмми», в ООН. Пусть выступит ещё на Олимпиаде и дайте уже ему медаль золотую», — предлагает Маша Д.
«Что-то он сильно заигрался. Не так ли?» — задаётся вопросом Ольга К.
«Мне вот кажется, он уже не осознаёт реальности. Ему кажется, что он в фильме снимается, вот сейчас слава, и весь мир про него говорит, поклоняются ему, он чувствует себя героем фильма», — рассуждает Asedim.
«Лапша будет раздаваться заранее в холле!» — подчеркнул Паша Р.