Париж, , 07:47 — REGNUM Диалог между властями французского острова Корсика и правительством Франции об автономии региона отложены в связи с протестами и беспорядками, которые в очередной раз охватили корсиканские города. Об этом 4 апреля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Переговоры должны были начаться 8 апреля в Париже. В МВД Франции отметили, что «условия для полноценного диалога еще не сформировались». Ведомство также направило главе регионального совета Корсики Жилю Симеони письмо, в котором изложило свою позицию относительно процессов на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на Корсике и назвал их «неприемлемыми».

Читайте также: Макрон считает насилие на Корсике «неприемлемым»